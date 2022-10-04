Ярославль, 4 октября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. За неделю в ярославский региональный штаб Общероссийского народного фронта обратились более 300 мобилизованных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе регионального ОНФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Большинство обращений — просьбы о консультативной помощи. Эксперты уверены, что в некоторых случаях решить вопрос может грамотное информирование. Иногда приходится подходить и с общечеловеческих позиций. Например, в Ярославле среди кандидатов на мобилизацию оказался 44-летний рядовой, отец девочки-подростка. Из-за спортивной травмы она передвигается только по квартире и на костылях. На ноябрь запланирован очередной этап реабилитации, без поддержки папы справиться не получится.

Кроме того, поступает много жалоб на действия сотрудников военкоматов.

«Нам жалуются на откровенную грубость, отсутствие каких-либо разъяснений. Всё это создаёт лишнее напряжение. Так работать с людьми нельзя», — отметила руководитель регисполкома Народного фронта Оксана Каменецкая.

На ближайшем заседании штаба эксперты обсудят некорректное поведение военных.