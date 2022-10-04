Луганск, , 15:30 — REGNUM На данный момент вся территория Луганской Народной Республики (ЛНР) находится под контролем союзных войск. Об этом 4 октября написал глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник в своём телеграм-канале.

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«Вся территория ЛНР контролируется союзными войсками. Панику пытается сеять [Киев]», — написал он.

Также, по словам Мирошника, ранее он связывался с городами Северодонецк, Лисичанск и Старобельск, которые расположены на севере республики.

«Слухи, разгоняемые [Киевом] чрезмерно преувеличены. Везде ситуация спокойная и стабильная, полностью под контролем ЛНР», — добавил глава представительства ЛНР в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские войска планируют освободить город Красный Лиман.