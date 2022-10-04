Москва, , 15:30 — REGNUM Тот факт, что онлайн-оборот в категории доставка продуктов из супермаркетов в РФ снизился почти на 95% в последнюю декаду сентября, связан с переходом многих домохозяйств в экономичный режим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Онлайн (сс) Mediamodifier

«Сокращение объёма товарооборота в маркетплейсах связано, скорее всего, с увеличением числа домохозяйств, перешедших в экономичный режим, — сказала она. — Многие семьи видят очевидную экономию в отказе от платной доставки, предпочитая покупки в магазинах у дома. Такое резкое сокращение, скорее всего, носит эмоциональную окраску, повышенная тревожность снижает желание покупать готовую еду и деликатесы, а традиционный набор продуктов можно купить и рядом с домом. Важно, что общий объём реализации по всем каналам продаж не сокращается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, последние два года в РФ наблюдался взрывной рост в сегменте доставки продуктов питания и готовой еды.

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