Москва, 4 октября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России массированным огневым поражением уничтожили на краснолиманском направлении свыше 120 киевских нацистов. Об этом 4 октября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«На краснолиманском направлении в районе населённого пункта Торское нанесено массированное огневое поражение подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ и двум пунктам временной дислокации националистических формирований. Уничтожено более 120 националистов и 14 единиц бронетехники», — сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что также на Лисичанском направлении ракетным ударом по живой силе и технике 54-й механизированной бригады бандеровцев в районе населенного пункта Григоровка было уничтожено до 90 боевиков, три танка и шесть бронированных машин ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили высокоточным оружием штаб Воздушного командования «Восток» киевских боевиков на окраине Днепропетровска.