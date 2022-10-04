Москва, 4 октября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. По порядку предоставления отсрочек в ходе частичной мобилизации и осеннего призыва необходимо дать исчерпывающие разъяснения. Соответствующее поручение дал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Минобороны России Сергей Шойгу

«По итогам селекторного совещания с руководящим составом вооруженных сил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу в кратчайший срок довести до председателей призывных комиссий и военных комиссаров исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек отдельным категориям граждан», — сообщили в Минобороны.

Также Шойгу поручил полностью обеспечить мобилизованных необходимыми вещами и снаряжением.

Напомним, глава Минобороны проинформировал, что в рамках частичной мобилизации прибыли в ВС РФ порядка 200 тыс. военнослужащих.