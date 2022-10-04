Уфа, , 15:32 — REGNUM Не менее 50 единиц гусеничных тракторов минского тракторного завода (МТЗ) намерены собирать в Башкирии ежегодно. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что с 2023 года минский тракторный завод будет каждый год поставлять в Башкирию не менее 50 единиц машинокомплектов для сборки гусеничных тракторов. При этом в 2024 и 2025 годах планируется увеличить поставки до ста машинокомплектов, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что соответствующее соглашение было подписано между министерством сельского хозяйства Башкирии и машиностроительным предприятием Белоруссии в рамках международной специализированной выставки «Агросалон» в Москве.

«Тракторы минского тракторного завода популярны в сельском хозяйстве Башкирии. Мы уже договорились с коллегами из Белоруссии, что в следующем году через дилеров завода в республику будет поставка не менее 200 единиц техники «Беларус», — приводит слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова.

Он также сообщил, что руководство региона продолжает взятый ранее курс на обновление аграриями сельскохозяйственного парка.