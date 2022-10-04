4 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Всем, кто прибыл в российские Вооружённые силы в рамках частичной мобилизации, придется выполнить историческую миссию — освободить страну от фашистов. Мнения.

Светлана Шаповалова, , 21:12 — REGNUM Известие о том, что в Вооружённые силы России по частичной мобилизации прибыли свыше 200 тыс. человек, вдохновило людей в социальных сетях на огромное количество комментариев.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отлично! На самом деле, брат ходил в военкомат, говорит, очень много добровольцев, больше, чем призывников», — поделилась Снежана Сорокина.

«Да здравствует Великая Россия! Но где ещё 100 тысяч, не в Казахстане или Грузии засели?!» — спрашивает Лев Дружинин.

«Что-то их быстро обучили! Как бы торопливость не обернулась печалью», — опасается Марта.

«Это хорошо, но это надо было делать несколько месяцев назад», — считает Александр Матвеев.

«Осталось мобилизовать еще 100 тысяч. Хотя много больше добровольцев, которых теперь разворачивать не будут. Всё для фронта. Всё для победы», — отмечает Земфира Севастьянова.

«Это хорошо, чтобы они набирались боевого опыта от уже опытных солдат», — считает Наталья Торосян.

Российская армия Министерство обороны РФ

«Главное, чтобы научили нормально: брат на полигоне в Волгограде говорит, что пока ничему, кроме бега, не учат. А как же стрельбы на полигоне? Многие в своё время на службе стреляли один раз по три патрона, и всё», — рассуждает Сергей.

«Я даже не ожидала, что так быстро получится. Это все настоящие мужчины», — заметила Ксения Чумакова.

«Ого, уже почти закончился набор людей, удачи всем нашим! Не дайте нацистам тронуть наши земли», — призывает Виталий.

«Осталось совсем немного до окончания набора по частичной мобилизации. А все переживали», — заметил Бронислав Белых.

«Мобилизовать — хорошо. Так теперь надо одеть, обуть нормально, а не пойми как, чтоб не ждали, когда же там боеприпасы подвезут… Мы в 21-м веке живем, пора бы уже что-то менять», — считает Ирина.

«200 тысяч мобилизованных, так еще и 70 тысяч добровольцев! Так что Киеву несладко придется, если Донбасс продолжат обстреливать», — отметил Арман Миронов.

«Никто, слышите, никто не сможет покорить нашу армию, поставить ее на колени. Ни у кого не получится, как бы сейчас Запад ни пытался это провернуть. Просто примите как данность, как неоспоримый факт», — поделился мнением Иван Труманов.

«Хохлы, вопрос: сколько тысяч своих фашистов вы готовы еще уложить в русскую землю, понимая тот факт, что Россия не отступит? Победили миллионы фашистов и со всей Европы, уж с хохлядскими фашистами справимся — может, за год, а может — за два. Итог один — уничтожение фашистского образования», — считает Руслан Менеев.

«Молодцы ребята. Герои», — отметил Михаил Иванов.

«Храни вас Бог, ребята!» — напутствует Елена Бобко.

«Мужики, с вами вся страна, не подведите!» — напутствует Марина Винтер.

«Работайте, братья! Нужна победа», — призывает Юрий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября о том, что в Вооружённые силы России прибыли свыше 200 тыс. человек в рамках частичной мобилизации, известил министр обороны России Сергей Шойгу.

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