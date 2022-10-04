Москва, 4 октября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Российские войска поразили ракетами склад боеприпасов ВСУ и производственные цеха в районе города Запорожье. Об этом сообщает 4 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Function.mil.ru Удар ВКС РФ

Ракетные удары нанесены по складу боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ и цехам на территории завода «Мотор Сич», где ремонтировалась авиационная техника.

«Уничтожено более 15 тонн боеприпасов, в том числе снарядов к американской реактивной системе залпового огня HIMARS, а также два боевых вертолета [ВСУ] Ми-24», — уточнили в ведомстве.

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