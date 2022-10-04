Москва, , 15:28 — REGNUM Авиационный парк киевских боевиков сократился ещё на две боевых единицы. Об этом 4 октября сообщили в Министерстве обороны России.

Су-25 Fedor Leukhin

«Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты: Су-25 в районе населённого пункта Торецк Донецкой Народной Республики и Су-24 ВСУ в районе населённого пункта Белая Криница Херсонской области», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Николаевка Харьковской области, Урожайное, Степное, Запорожское Донецкой Народной Республики, Пятихатки, Александровка, Каховка и Кошара Херсонской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа российские военные в ходе проведения специальной операции на территории бывш. УССР уничтожили три вертолёта Ми-8 ВСУ. Кроме того, киевские боевики лишились четырёх самолётов: дву Су-25, одного Су-24 и одного МиГ-29.