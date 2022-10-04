Москва, , 15:28 — REGNUM Футбольная национальная лига (ФНЛ) обсудит процесс интеграции крымских клубов с руководителями Крымского футбольного союза и федерациями футбола Крыма и Севастополя. Об этом 4 октября заявил журналистам президент ФНЛ Наиль Измайлов.

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Измайлов рассказал, что 6 октября проведёт видеоконференцию с руководством Крымского футбольного союза и федерациями футбола Крыма и Севастополя.

После этого стороны обменяются документами, а затем ФНЛ отправит своих представителей в Крым и Севастополь для аудита и консультаций с местными клубами, чтобы обсуждать вопрос интеграции.

«Процесс небыстрый, не требуйте решения здесь и сейчас. Это непросто, потому что потребует изменения формата, определения финансирования и правил игры, а также иных регламентных документов, которых сейчас ещё нет», — сказал Измайлов.

Напомним, в августе ФНЛ сообщила, что создаёт рабочую группу для проведения аудита футбольных клубов из Крыма и Севастополя, после чего Российский футбольный союз (РФС) и Министерство спорта РФ будут принимать решение по их включению в чемпионат России.

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