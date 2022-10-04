Чебоксары, 4 октября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В столице Чувашии 7 октября состоится патриотический концерт «Своих не бросаем». Собранные от продажи билетов средства направят на поддержку мобилизованных граждан, сообщает министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела республики.

Алексей Колчин ИА REGNUM «За Россию!»

Мероприятие с участием артистов и творческих коллективов пройдет в Чувашском государственном театре оперы и балета. Начало концерта в 17:00 (мск).

По словам министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светланы Каликовой, все денежные средства, собранные от продажи билетов, направят на специальный счет в Фонд развития Чувашии «Перле» для оказания помощи мобилизованным.

«Мы приглашаем на концерт всех жителей республики, руководителей и сотрудников министерств и ведомств, депутатов Госсовета Чувашии, представителей муниципальных округов, глав городов», — заключила Каликова.

Глава республики Олег Николаев призвал всех присоединиться к акции и поддержать земляков.

Как сообщало ИА REGNUM, недельную зарплату на помощь мобилизованным направит глава Чувашии Олег Николаев. На спецсчет Фонда развития Чувашии уже поступило порядка 1,3 млн рублей. Помощь оказывают как предприятия, так и простые жители.

Читайте также: В Чувашии централизованно закупят амуницию для мобилизованных