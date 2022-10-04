Санкт-Петербург, 4 октября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В 2025 году доходы бюджета Санкт-Петербурга должны составить 1,197 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные, представленные на заседании городского правительства, передаёт 4 октября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Глава городского комитета финансов Светлана Енилина представила прогноз доходов бюджета Петербурга на три ближайших года. Так, судя по слайду презентации, доходы в 2023 году составят 1,057 трлн рублей, в 2024 году — 1,143 трлн рублей, а в 2025 году — 1,197 трлн рублей. При этом только 25,9 млрд рублей в доходах 2025 года относятся к безвозмездным поступлениям из федерального центра, всё остальное — собственные доходы Санкт-Петербурга.

Енилина отметила, что с 2024 года закладывается ежегодный прирост. За три года собственные доходы, относительно уровня 2022 года, вырастут на 13% (+134,4 млрд рублей).

Напомним, что на 2023 год в бюджете Петербурга доходная часть заложена в объеме 1,057 трлн рублей, а расходы — 1,169 трлн рублей.