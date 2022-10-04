Москва, , 15:26 — REGNUM Сегодня, 4 октября, по состоянию на 15:00 по мск ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,70%, до $91,92 за баррель на фоне завтрашней встречи участников сделки ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

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«Нефть дорожает, так как ожидается принятие решения ОПЕК+ о снижении добычи на 1 млн баррелей в сутки.

Решение о снижении добычи более, чем на 1 млн баррелей в сутки подтолкнет котировки Brent к дальнейшему росту в район $95,00-100,00 за баррель.

А решение о снижении добычи менее, чем на 1 млн баррелей в сутки вернет их в район $86,00 за баррель.

Сегодня-завтра Brent может вырасти до $92-95 за баррель, а если будет принято ожидаемое решение о сокращении добычи на 1 млн б/с, то котировки вернуться в район $90,00 за баррель», — предполагает эксперт.

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