Москва, 4 октября 2022, 15:26 — REGNUM Российские войска уничтожили до 90 боевиков ВСУ на лисичанском направлении, сообщает 4 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.
На лисичанском направлении, уточнили в ведомстве, был нанесён ракетный удар по живой силе и технике 54-й механизированной бригады ВСУ. У населённого пункта Григоровка уничтожено до 90 военнослужащих, три танка и шесть бронированных машин ВСУ.
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