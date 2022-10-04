Москва, 4 октября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили до 90 боевиков ВСУ на лисичанском направлении, сообщает 4 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Василий Иванов ИА REGNUM Ракетный удар

На лисичанском направлении, уточнили в ведомстве, был нанесён ракетный удар по живой силе и технике 54-й механизированной бригады ВСУ. У населённого пункта Григоровка уничтожено до 90 военнослужащих, три танка и шесть бронированных машин ВСУ.

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