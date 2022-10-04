Москва, 4 октября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генштабу довести военкоматам и председателям призывных комиссий исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек в ходе частичной мобилизации, сообщили 4 октября в Минобороны.

Mil.ru Сергей Шойгу

«Шойгу поручил Генеральному штабу в кратчайший срок довести до председателей призывных комиссий и военных комиссаров исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек отдельным категориям граждан», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

По словам министра обороны, это касается граждан, обучающихся очно и очно-заочно для получения первого среднего или высшего профессионального образования в государственных и коммерческих учебных заведениях, научных организациях.

Кроме того, подробные разъяснения по предоставлению отсрочек, подготовленные Генштабом, касаются граждан, работающих: «в организациях оборонно-промышленного комплекса»; «аккредитованных организациях в области информационных технологий»; «организациях обеспечения устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи»; «системообразующих организациях в сфере информации и связи, в средствах массовой информации, на вещательных каналах и радиоканалах», а также в организациях, которые обеспечивают стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка, управления банковской ликвидностью, наличного денежного обращения.

Также необходимо быстро доводить разъяснения в военкоматы по предоставлению отсрочек гражданам, имеющим детей с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями или трёх детей, один из которых инвалид.