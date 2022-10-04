Москва, , 15:23 — REGNUM Сегодня, 4 октября, по состоянию на 15:00 мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,0025%, до 58,86 рублей. Евро прибавляет 2,65%, до 56,25 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Пять тысяч рублей Oka-info.ru

«Российский рубль перестал укрепляться и перешел к снижению, так как ограничения для НКЦ и заморозку его активов страны ЕС вводить не стали, а значит торги на Московской бирже долларами и евро пока остаются возможны.

Российский фондовый рынок тоже сегодня демонстрирует слабую динамику, так как внешнее давление немного ослабло после решения не вводить запрет на импорт российских алмазов, далее могут последовать какие-то послабления и для российской нефти.

Индекс Московской биржи снижается на 0,13%, до 2039,28 пунктов, а индекс РТС растет на 0,03%, до 1092,21 пунктов.

Американский фондовый рынок завершил вчера торговый день ростом, индекс Dow Jones прибавил 2,66%, S&P 500 вырос на 2,59%, но пока данный рост выглядит лишь как техническая коррекция котировок», — пояснил эксперт.

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