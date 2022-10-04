Яшалтинский район, Калмыкия, , 15:22 — REGNUM В Яшалтинском районе Калмыкии отец приговорён к лишению свободы за избиение сына. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре 4 октября.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Судом установлено, что мужчина, имеющий административное наказание за нанесение побоев, в пьяном состоянии схватил несовершеннолетнего сына за горло и бил его головой об кухонный стол. Отягчающим обстоятельством стало и то, что на момент рассмотрения уголовного дела мужчина имел непогашенную судимость за угрозу убийством.

Суд назначил мужчине, учитывая все обстоятельства, семь месяцев колонии-поселения.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.