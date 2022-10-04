Новосибирск, , 15:21 — REGNUM В Новосибирске все части конструкции стелы «Город трудовой доблести» привезли на место установки — площадь им. Калинина. Строители начали собирать металлоконструкцию для дальнейшего монтажа, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

На выставке «Новосибирск — город трудовой доблести» Правительство Новосибирской области

«В изготовлении конструкции участвовало несколько предприятий, в том числе новосибирское. Все работы идут в соответствии с графиком, и 20 октября запланирована вертикальная установка стелы», — прокомментировал мэр Анатолий Локоть.

Он уточнил, что работы по благоустройству, которое предполагает укладку рулонного газона и плитки, будут вестись параллельно со сборкой и установкой стелы.

Отметим, что согласно проекту, стела представляет четырехгранный штык высотой 30,89 метров, две грани которого выполнены из листов нержавеющей стали с нанесенными на них изображениями тружеников военных лет на основе фотографий из музея города. По кругу будет размещён LED-экран, на котором будут демонстрировать архивные кадры. На двух других гранях (из молочного стекла с подсветкой) нанесут текст указа президента РФ и герб Новосибирска.