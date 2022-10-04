Москва, 4 октября 2022, 15:20 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу исключить нарушение прав граждан при проведении частичной мобилизации, сообщили 4 октября в Минобороны.
Как сообщало иарегнум, ранее Шойгу заявил, что призванные на службу в рамках частичной мобилизации военнослужащие будут направляться в районы проведения специальной военной операции после боевого слаживания вместе с уже задействованными там подразделениями.
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