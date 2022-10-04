Брюссель, 4 октября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Ставки по ипотечным кредитам в еврозоне выросла до самого высокого уровня за последние семь лет, что легло еще большим бременем на финансы домохозяйств, как сообщает Financial Times.

Ипотека

Стоимость новых кредитов на покупку жилья выросла на 11 базисных пунктов до 2,26% в период с июля по август, и это самый высокий показатель с августа 2015 года, сообщил Европейский центральный банк во вторник 4 октября.

Это на 96 базисных пунктов выше недавнего минимума в 1,30% в сентябре 2021 года. Таким образом, ставки по ипотечным кредитам продемонстрировали максимальный рост с начала наблюдений в 2003 году.

Рост ставок предшествовал сентябрьскому повышению ЕЦБ на 75 базисных пунктов — крупнейшему повышению в истории валютного союза.

Это означает увеличение расходов для держателей ипотечных кредитов и повышение стоимости жилья для покупателей в условиях, когда потребители сталкиваются с рекордно высоким уровнем инфляции и снижением реальной заработной платы.

Ставки по ипотечным кредитам выросли по большинству продуктов. Процентная ставка по кредитам на покупку жилья с плавающей ставкой и первоначальным периодом фиксации до одного года выросла на 24 базисных пункта до 2,08%.

Ставки с фиксированным сроком до пяти лет выросли на 18 базисных пунктов до 2,44%, а по кредитам на срок от пяти до 10 лет — на 10 базисных пунктов до 2,63%.