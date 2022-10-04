Москва, , 15:19 — REGNUM Текущая ситуация на газовом рынке образовалась из-за санкционной борьбы, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Газохранилище Alenka989

«Ранее совместное газохранилище подземное хранилище «Катарина» было национализировано немецкими властями, игнорируя российские интересы. Контрсанкциями выступили ограничения по подаче газа в данное хранилище.

По аналогии следующими контрсанкциями со стороны России могут выступить аналогичные предложения по прекращению деятельности в отношении дочек российских нефтяных компаний.

Этот шаг будет ещё более жестким, по причине большей зависимости Европы от поставок российской нефти, нежели от природного газа», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, оператор ПХГ «Катарина» (Германия) подпал под российские санкции, говорится в постановлении правительства РФ.

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