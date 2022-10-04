Астана, , 15:19 — REGNUM Компания «Beeline Казахстан» решила не прекращать ретрансляцию 15 российских телеканалов в республике, так как выяснился большой спрос на данный контент. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба предприятия.

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«Молодёжный сегмент пользователей позитивно отреагировал на увеличение доли развлекательного video-on-demand контента, однако были и клиенты, которые обратились к нам с просьбой оставить новостные каналы в сетке вещания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изначально было решено пересмотреть пакеты ТВ-сервиса, пытаясь ориентировать на молодёжную аудиторию. Теперь желающие переключится на более развлекательный контент, могут подать заявку.

В компании пообещали регулярно изучать предпочтения казахстанской аудитории.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что «Beeline Казахстан» объявила о прекращении с 5 октября вещания на территории республики телеканалов: «TV Интернет Дома» и в сервисе BeeTV прекращается трансляция каналов «Дом кино», «Победа», «О!», «Первый канал СНГ», «НТВ МИР», «Карусель International», «Россия 24», «Музыка Первого», «РТР Планета», «Время: далекое и близкое», «Телекафе», «Поехали», «Дом кино Premium HD», «Бобёр», «Россия К». Вскоре было объявлено, что этого не будет.