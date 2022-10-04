Москва, , 15:19 — REGNUM Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил исключить нарушение прав граждан при проведении частичной мобилизации. Об этом 4 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Сергей Шойгу Kremlin.ru

Шойгу поручил Генеральному штабу исключить нарушение прав граждан при проведении частичной мобилизации, а также обеспечить призванных необходимыми вещами и снаряжением.

«Сергей Шойгу поручил Генштабу обеспечить в полном объеме мобилизованных военнослужащих необходимым вещевым имуществом и другими материальными средствами, а также исключить случаи нарушений прав граждан при проведении мероприятий частичной мобилизации», — говорится в информации министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках частичной мобилизации в ВС России прибыли порядка 200 тыс. человек.