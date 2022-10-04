Волгоград, 4 октября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Задачи первого этапа по формированию мобилизационного ресурса в полном объеме выполнила Волгоградская область. Об этом 4 октября на заседании призывной комиссии заявил губернатор Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

По словам главы области, мобилизация прошла в установленные сроки. При этом в регионе выявлен ряд серьёзных недостатков, связанных, прежде всего, с качеством формирования и учёта приписного состава военных комиссариатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в социальных сетях был создан специальный чат «Мобилизация. Волгоградская область», где можно не только получить ответы на актуальные вопросы, но и сообщить об ошибочном призыве.