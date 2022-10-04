Ереван, 4 октября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Председатель национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что никогда не был свидетелем разговоров о возможности вступления Армении в Союзное государство России и Белоруссии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Армения

«Свидетелем ни одного подобного разговора с нашими российскими коллегами я не был. Таких разговоров нет и для меня быть не может. Независимость и суверенитет Армении не подлежат обсуждению», — сказал он журналистам.

По его словам, не следует приписывать желанию властей все то, что пишется в СМИ, которые можно связать с властями.