Заводоуковский район, Тюменская область, , 15:15 — REGNUM В Тюменской области проводится проверка сведений об избиении учителем пятиклассника в Новозаимской средней школе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Учитель (сс) Alexas Fotos

Мать ребёнка утверждает, что учитель поднял руку на её сына, руководство школы иного мнения.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства происшествия, дана оценка соблюдению законодательства об образовании и организации воспитательной работы в Новозаимской школе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Боровской средней школе тюменский учитель ОБЖ ругался и распускал руки на уроке. Это было зафиксировано на видео, которое записали школьники. Мужчина в итоге был уволен.

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