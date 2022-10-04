Лос-Анджелес, США, 4 октября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Американская актриса, сценарист и драматург Джоан Хотчкис умерла в возрасте 95 лет. Об этом 4 октября пишет Deadline.

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Сообщается, что Хотчкис скончалась 27 сентября от застойной сердечной недостаточности.

До того, как стать актрисой Хотчкис получила диплом бакалавра по психологии и магистра в области воспитания детей младшего возраста, работала в детских садах Нью-Йорка.

Хотчкис известна по ролям в сериале «Странная парочка», фильме «Веселушка» Клинта Иствуда и другим.