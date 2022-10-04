Москва, 4 октября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Возможное подключение Кубы к системе «Мир» до конца 2022 года выглядит очень позитивно и для Кубы, и для России, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

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«На начало сентября количество стран, принимавших российские карты «Мир», значилось 11. Куба должна была стать 12-й страной.

Подключение Кубы является важным как экономически, так как расширяет географию приема карты «Мир», так и политически.

Это показывает, что у России есть страны в мире, готовые не только поддерживать, но и расширять партнерские отношения», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Кубы намерены до конца 2022 года подключиться к российской Национальной системе платежных карт (НСПК) «Мир».

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