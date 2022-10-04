Москва, , 15:14 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут совмещать деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию с деятельностью по оказанию консультационных и информационных услуг в сфере финансового рынка, а также с деятельностью, осуществляемой в интересах другого лица на основании агентского договора, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Госдума

«По сути негосударственный пенсионный фонд будет восприниматься как единое окно для предоставления пенсионных и взаимосвязанных с ним услуг. Предполагается, что это повысит удовлетворенность клиентов, облегчит и удешевит процесс взаимодействия негосударственного пенсионного фонда участников по негосударственному пенсионному обеспечению и работодателя», — сказал член комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Димов («Единая Россия»).

Также в документе предлагается включить НПФ в перечень лиц, которые вправе выступать агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев. Согласно поправкам, фонд будет вправе оказывать консультационные и информационные услуги в сфере финансового рынка, а также осуществлять деятельность в интересах другого лица на основе агентского договора только при условии, что размер вознаграждения фонда от указанной деятельности в текущем календарном году в совокупности не превышает 50% от среднего за 3 предшествующих календарных года совокупного размера оплаты услуг фонда при осуществлении им деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и вознаграждения фонда при осуществлении им деятельности страховщика по обязательному пенсионному страхованию.

Также фонд будет вправе осуществлять деятельность в интересах другого лица на основе агентского договора только при одновременном соблюдении ряда условий. В частности, по агентскому договору фонд совершает только юридические и иные действия по заключению, сопровождению, изменению и расторжению договоров от имени и за счет принципала, являющегося юридическим лицом. Права, обязанности и ответственность по сделкам, совершенным фондом с третьими лицами от имени и за счет принципала в ходе исполнения агентского договора, у фонда не возникают. Кроме того, фонд не вправе получать от третьих лиц исполнение обязательств по сделкам, совершенным им с третьими лицами от имени и за счет принципала в ходе исполнения агентского договора.

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