Уфа, , 15:16 — REGNUM Рабочую группу по развитию отношений с зарубежными парламентами создали в государственном собрании Башкирии. Об этом 4 октября сообщил заместитель председателя государственного собрания региона Рустам Ишмухаметов в своем телеграм-канале.

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«В условиях всестороннего противостояния с Западом делаем ставку на выстраивание новых экономических связей нашей республики с дружественными странами», — сообщил он, добавив, что в госсобрании региона создали специальную рабочую группу по развитию отношений с зарубежными парламентами.

Ишмухаметов сообщил, что его попросили возглавить эту рабочую группу.

«Наша цель — через парламентское сотрудничество добиться конкретных экономических решений, привлечь инвестиции в экономику Башкирии, найти для наших производителей новые рынки сбыта», — пояснил он.

Зампредседателя республиканского парламента отметил, что 4 октября состоялось первое заседание этой рабочей группы. В результате была проведена встреча с руководителем отделения посольства Белоруссии в России в городе Уфе Артуром Карповичем.

«Уже есть конкретный результат. На следующей неделе ждем делегацию парламентских и деловых кругов из Гомельской области. Будем устанавливать взаимовыгодное сотрудничество нашей республики с этим белорусским регионом», — сообщил он, отметив, что одновременно с этим в Башкирии ведут поиск партнеров и в других странах.