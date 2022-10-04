* талибами — запрещённая в России организация

Чагчаран, Афганистан, 4 октября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В афганской провинции Гор произошли столкновения жителей уезда Мургаб с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Источники сообщили, что силы пехотной бригады, которая была недавно передислоцирована в Гор из провинции Фарах, пыталась начать операцию по разоружению жителей уезда Мургаб, но натолкнулась на их сопротивление.

По данным собеседников, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не смогли разоружить жителей этого уезда. О пострадавших пока не сообщается.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также ещё не высказали своего мнения по этому поводу.

Напомним, что подразделения этой бригады были переброшены из провинции Фарах почти месяц назад.