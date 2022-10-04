Донецк, , 15:12 — REGNUM Кировский и Куйбышевский районы Донецка вновь подверглись артиллерийскому обстрелу бандеровцев. Об этом 4 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что новый обстрел Кировского и Куйбышевского районов Донецка со стороны киеквсих боевиков был зафиксирован в 14:57 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что комендантский час временно вводится в Энергодаре Запорожской области в целях безопасности.