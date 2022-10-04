Тбилиси, , 15:11 — REGNUM Прокуратура киевского режима признала экс-президента Грузии Михаила Саакашвили потерпевшим в ходе превышения полномочий правоохранителями, и теперь его могут вызвать на допрос в Киев. Об этом 4 октября сообщил журналистам адвокат политика Шалва Хачапуридзе.

Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сообщил, что 6 октября по данному делу состоится судебное заседание в Киеве. На нём будет подано ходатайство о вызове бывшего грузинского лидера на допрос. Прокуратура уже его поддержала.

«Мы отправим документы о том, что Саакашвили находится под стражей. Не исключено, что 6 октября [киевский] суд примет решение о передаче Саакашвили [Киеву]», — сказал Хачапуридзе.

Адвокат отметил, что в этом случае решение будет за грузинскими властями.

Напомним, Саакашвили ищет возможности покинуть Грузию, чтобы не находиться в заключении. Он и его сторонники неоднократно пытались доказать, что экс-президент находится в крайне тяжёлом состоянии и может погибнуть. В апреле он заявил, что страдает анорексией и может умереть со дня на день, если его не выпустят за границу. С мая политик находится в тбилисской клинике и продолжает заявлять о критическом состоянии.

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