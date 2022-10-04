Москва, , 15:19 — REGNUM Певица Алла Пугачёва раскритиковала своих недоброжелателей, назвав их холопами и рабами. Такой комментарий она опубликовала 4 октября в одной из соцсетей.

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В последние месяцы многие критиковали артистку, уехавшую из России. Резонанс вызвало и обращение Пугачёвой к Минюсту, в котором она попросила признать её иностранным агентом вслед за супругом Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Пугачёва написала, что счастлива, так как её ненавидят люди, которых она всю жизнь не переносила.

«Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — подчеркнула певица.

Как сообщало ИА REGNUM, Пугачёва, предположительно, выставила на продажу свой «дом-замок» в деревне Грязь.

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