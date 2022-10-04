Санкт-Петербург, , 15:16 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга готовы рассмотреть выделение средств из городского бюджета на содержание бомбоубежищ. Эту тему рассмотрели 4 октября на очередном заседании городского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бомбоубежище Дарья Драй © ИА REGNUM

Депутат Законодательного собрания Валерий Гарнец («Единая Россия») поднял тему состояния бомбоубежищ Петербурга. Он сообщил, что инициатива по выделению средств на их обслуживание поступила от Выборгского района.

«Сейчас очень актуально у нас, мне кажется, понять, в каком состоянии находятся бомбоубежища. Администрация Выборгского района направила предложение по допфинансированию на проектирование и ремонт этих сооружений», — отметил Гарнец.

Вопрос депутата был адресован главе комитета финансов Петербурга Светлане Енилиной. Чиновница ответила, что все заявки на дополнительное финансирование должны быть представлены должным образом, включая необходимые документы и экспертизу.

«Но конкретно по тому объекту, который вы обозначили, мы готовы ещё раз посмотреть с администрациями», — сообщила Енилина.

Ранее глава комитета по финансам дала прогноз экономического развития Петербурга при наличии благоприятной внешней среды.

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