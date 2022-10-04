Санкт-Петербург, 4 октября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга готовы рассмотреть выделение средств из городского бюджета на содержание бомбоубежищ. Эту тему рассмотрели 4 октября на очередном заседании городского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Бомбоубежище

Депутат Законодательного собрания Валерий Гарнец («Единая Россия») поднял тему состояния бомбоубежищ Петербурга. Он сообщил, что инициатива по выделению средств на их обслуживание поступила от Выборгского района.

«Сейчас очень актуально у нас, мне кажется, понять, в каком состоянии находятся бомбоубежища. Администрация Выборгского района направила предложение по допфинансированию на проектирование и ремонт этих сооружений», — отметил Гарнец.

Вопрос депутата был адресован главе комитета финансов Петербурга Светлане Енилиной. Чиновница ответила, что все заявки на дополнительное финансирование должны быть представлены должным образом, включая необходимые документы и экспертизу.

«Но конкретно по тому объекту, который вы обозначили, мы готовы ещё раз посмотреть с администрациями», — сообщила Енилина.

Ранее глава комитета по финансам дала прогноз экономического развития Петербурга при наличии благоприятной внешней среды.