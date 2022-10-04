Москва, , 15:09 — REGNUM Негативный настрой Запада вынуждает Россию искать новые рынки сбыта энергоресурсов, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.

Поезд с нефтью Roy Luck

«Стремясь сохранить свою долю на мировом рынке, Россия направляет вектор экспорта нефти и нефтепродуктов в Азию, Африку и на Ближний Восток. С учётом глобального энергетического кризиса, спрос в этих регионах очень высокий, поэтому российская нефть может составить достойную конкуренцию американской.

При этом энергоресурсы будут поставляться не по трубопроводам, а морским и железнодорожным транспортом.

Конечно, передача энергоносителей трубопроводным способом обходится значительно дешевле, однако, в связи с переориентацией рынков, такой инфраструктуры в данных регионах пока не выстроено», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новые санкции ЕС на поставки российской нефти вынуждают компании искать альтернативные способы поставок сырья. Одним из таких вариантов станет отправка грузов по железной дороге.

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