Файзабад, Афганистан, 4 октября 2022, 15:07 — REGNUM Мулла Якуб, министр обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отправился в афганскую провинцию Бадахшан. Об этом сообщает агентство The Khaama Press.
Целью поездки является инспекция приграничных районов Бадахшана и создание нового воинского формирования в уезде Ишкашим.
Мулла Якуб находится с визитом в Бадахшане на фоне того, что уезд Шикаи был захвачен силами Фронта национального сопротивления Афганистана.
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Фронт сопротивления опубликовал фотографию Мохаммада Акрама, уездного губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и заявил, что на ней запечатлены он и десять других пленных боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Источники добавляют, что 5 октября мулла Якуб должен отправиться в приграничные районы Бадахшана.
Напомним, уезды Нусаи, Шикаи, Майми, Шугнан, Ишкашим, Вахан и Хахан имеют общую границу с Таджикистаном.