* талибов — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, 4 октября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Мулла Якуб, министр обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отправился в афганскую провинцию Бадахшан. Об этом сообщает агентство The Khaama Press.

Alwaght.com «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Целью поездки является инспекция приграничных районов Бадахшана и создание нового воинского формирования в уезде Ишкашим.

Мулла Якуб находится с визитом в Бадахшане на фоне того, что уезд Шикаи был захвачен силами Фронта национального сопротивления Афганистана.

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Фронт сопротивления опубликовал фотографию Мохаммада Акрама, уездного губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и заявил, что на ней запечатлены он и десять других пленных боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Источники добавляют, что 5 октября мулла Якуб должен отправиться в приграничные районы Бадахшана.

Напомним, уезды Нусаи, Шикаи, Майми, Шугнан, Ишкашим, Вахан и Хахан имеют общую границу с Таджикистаном.