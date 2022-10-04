Париж, , 15:07 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон приглашает на ужин 4 октября, некоторых «великих деятелей полиции» последних десятилетий, таких как Робер Бруссар, Шарль Пеллегрини или Фредерик Пешенар, чтобы обсудить, в частности, роль «института полиции» перед лицом новых угрозы, сообщает Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

Эммануэль Макрон Jérémy Barande

Глава государства хочет впервые собрать всех вместе, чтобы воздать должное, поговорить о гордости быть полицейским и узнать мнение сотрудников полиции о современном полицейском институте перед лицом новых угроз.

Во время поездки в Ниццу Эммануэль Макрон подтвердил свое стремление к концу срока правления удвоить количество полицейских на местах.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России во Франции Алексей Мешков вернулся к вопросу о ядерной угрозе.

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