Париж, 4 октября 2022, 15:07 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон приглашает на ужин 4 октября, некоторых «великих деятелей полиции» последних десятилетий, таких как Робер Бруссар, Шарль Пеллегрини или Фредерик Пешенар, чтобы обсудить, в частности, роль «института полиции» перед лицом новых угрозы, сообщает Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Jérémy Barande

Глава государства хочет впервые собрать всех вместе, чтобы воздать должное, поговорить о гордости быть полицейским и узнать мнение сотрудников полиции о современном полицейском институте перед лицом новых угроз.

Во время поездки в Ниццу Эммануэль Макрон подтвердил свое стремление к концу срока правления удвоить количество полицейских на местах.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России во Франции Алексей Мешков вернулся к вопросу о ядерной угрозе.

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