Новокузнецк, Кемеровская область, , 15:09 — REGNUM Позиция Илона Маска нисколько не удивительна. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новокузнецка Андрей Полухин.

Илон Маск Heisenberg Media

Напомним, что Илон Маск, назвав уход Крыма из состава России ошибкой Никиты Хрущева и заявив, что Крым официально является частью России, как это было с 1783 года, предложил повторить выборы «аннексированных регионов под наблюдением ООН».

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«Киевские власти уже поняли, что НАТО за них воевать не будет. А тут ещё, оказывается, Илон Маск признаёт, что Крым российский и допускает свободу определения остальных территорий бывшей УССР после повторного референдума под контролем ООН. Что означает? Что на Западе нет единства по поводу той же России и территории бывш. УССР. Что у России там хватает тех или иных сторонников. Что часть Запада готова пожертвовать территорией бывш. УССР в пользу России, — подчеркнул Полухин. — Илон Маск скоро повезёт российскую женщину-космонавта, Анну Кикину, на своем корабле. Это тоже говорит о многом. [Киевские власти] не примут эту позицию. Там просто нет адекватной элиты, с которой можно договариваться и вести о чем-то разговор. Не примет и Россия, которая в таких подтверждениях своих земельных владений не нуждается. Повторный референдум — это уже провокация и подрыв российской государственности. Заявление Маска следует расценивать как обозначение республиканской повестки дня на следующих выборах президента США. Эта повестка будет отличаться от повестки демократов. Известно, что Трамп выступал за большее сотрудничество с Россией. Выступает и сейчас. Новый президент-республиканец может просто сдать [территорию бывш. УССР]».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Илон Маск представил собственный план по разрешению конфликта на территории б. УССР.

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