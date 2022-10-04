Санкт-Петербург, , 15:12 — REGNUM Более 50 жалоб мобилизованных жителей Ленинградской области направлено на рассмотрение комиссии по частичной мобилизации от филиала Общероссийского Народного фронта в Ленинградской области, сообщила 4 октября руководитель исполкома организации Галина Синкевич, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эмблема ОНФ (сс) Лобачев Владимир

По ее словам, один незаконно мобилизованный местный житель уже вернулся домой.

«На данный момент Народным фронтом Ленобласти направлено более 50 жалоб в мобилизационную комиссию, на рассмотрение нужно время», — добавила Синкевич.

В свою очередь специальный представитель Ленинградской области по взаимодействию с воинскими частями в зоне специальной военной операции Сергей Мачинский отметил, что в ошибках мобилизации виновата не только система, но и сами мобилизованные, которые не ходили в военкоматы и не сообщали об изменениях состояния своего здоровья, семейного положения и так далее.

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