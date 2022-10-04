Санкт-Петербург, 4 октября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Более 50 жалоб мобилизованных жителей Ленинградской области направлено на рассмотрение комиссии по частичной мобилизации от филиала Общероссийского Народного фронта в Ленинградской области, сообщила 4 октября руководитель исполкома организации Галина Синкевич, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Лобачев Владимир Эмблема ОНФ

По ее словам, один незаконно мобилизованный местный житель уже вернулся домой.

«На данный момент Народным фронтом Ленобласти направлено более 50 жалоб в мобилизационную комиссию, на рассмотрение нужно время», — добавила Синкевич.

В свою очередь специальный представитель Ленинградской области по взаимодействию с воинскими частями в зоне специальной военной операции Сергей Мачинский отметил, что в ошибках мобилизации виновата не только система, но и сами мобилизованные, которые не ходили в военкоматы и не сообщали об изменениях состояния своего здоровья, семейного положения и так далее.