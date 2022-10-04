Москва, 4 октября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Поставки российской нефти по железной дороге в цистернах — это паллиативное решение, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

pixabay, cc0 Танкер

«Такой метод поставок используется крайне редко, поскольку поставки по трубопроводам и танкерами значительно дешевле, а нефть стоит значительно меньше, чем нефтепродукты, которые часто поставляют железнодорожными цистернами.

Более того, если начать поставлять нефть в цистернах, это вызовет дефицит железнодорожных цистерн и приведет к перегрузке железнодорожного транспорта, и без того на фоне санкций и переадресации логистических потоков перегруженного.

Соответственно, стоимость перевозок еще увеличится. Потери в рентабельности экспорта при этом будут сопоставимы с тем дисконтом, который мы и без того предоставляем покупателям из Азии.

Так что долгосрочное решение проблем, вызванных западными санкциями, может быть только в прокладке нефтепроводов по суше и наращивание собственного танкерного флота.

Танкеры при этом даже предпочтительнее, поскольку позволяют более гибко проводить экспортную политику, перенаправляя потоки нефти на те рынки, где за неё готовы платить больше», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, нефтяные компании России на фоне приближающихся санкций ЕС готовятся вернуться к перевозке нефти на восток не по трубопроводам, а по железной дороге.

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