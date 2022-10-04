Посёлок городского типа Северный, Белгородская область, 4 октября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В незаконном хранении оружия подозревается 37-летний житель посёлка Северный Белгородской области — в его гараже оперативники изъяли несколько ружей и боеприпасов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Цитата из оперативного видео Незаконное оружие

По словам мужчины, оружие не приобреталось «ни в каких в военных целях», арсенал был предназначен для незаконной охоты. Из гаража мужчины изъяты две единицы нарезного длинноствольного огнестрельного оружия, изготовленного самодельным способом из охотничьих ружей, три банки пороха, более 280 патронов различного калибра. Злоумышленник также хранил предметы, визуально схожие с приспособлениями для бесшумной стрельбы. Часть оружия направлена на экспертизу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.