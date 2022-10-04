Уфа, , 15:12 — REGNUM Уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли четыре пешехода, направлено в суд в Башкирии. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

ДТП Pravovoyicentr.ru

По версии следствия, рано утром 18 июля 2022 года фигурант уголовного дела, сидя за рулем автомобиля марки «Ауди А5» в состоянии алкогольного опьянения, превысил установленную скорость, выехал на полосу встречного движения и частично на левую обочину дороги со стороны ул. Мостовой в направлении ул. Колхозной села Бакалы.

Сообщается, что в итоге подозреваемый допустил наезд на четверых девушек, одна из которых являлась несовершеннолетней.

Отмечается, что пешеходы получили не совместимые с жизнью травмы.

По данному факту в отношении 23-летнего жителя Бакалинского района было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый признал.

«Уголовное дело направлено в Чекмагушевский межрайонный суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба.