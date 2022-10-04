Токио, , 15:02 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал Южную Корею важным соседом, с которым нужно сотрудничать в реализации различных задач, стоящих перед мировым сообществом.

Фумио Кисида Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Данное заявление глава японского правительства сделал 3 октября в ходе выступления в парламенте.

Кисида пообещал вести тесный диалог с Сеулом, отметил необходимость возвращения к здоровым отношениям, основанным на дружбе, и дальнейшего их развития.

Примечательно то, что в своей речи премьер-министр не озвучивал прежнюю позицию Токио. Отметим, ранее японские власти требовали от правительства Южной Кореи взять на себя ответственность в решении исторических споров.

Южнокорейские эксперты полагают, что это связано с активизацией двусторонних контактов, в числе которых недавняя короткая встреча глав государств на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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