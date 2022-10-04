Ереван, , 15:00 — REGNUM Властям Армении пока не стоит торопиться выходить из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 4 октября заявил на брифинге спикер парламента республики Ален Симонян, отвечая на соответствующий вопрос.

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«Я не хочу отвечать на этот вопрос, так как очень возможно, что ОДКБ вообще примет решение уйти из Армении. Если эта структура не выступает с должной реакцией, я остаюсь при своем мнении, что мы должны обстоятельно подумать», — сказал Симонян.

Он добавил, что в этом вопросе не нужно делать резких движений, прежде чем не появится понимание, как поступать дальше. Председатель парламента добавил, что на просьбу Армении о помощи в конфликте с Азербайджаном пока нет даже отрицательного ответа.

Симонян также сообщил, что 9 октября планирует посетить Москву и обсудить данные вопросы.

Напомним, с 13 по 14 сентября на границе Армении и Азербайджана шли бои. Ереван заявил об «атаке» на армянскую территорию. Баку обвинил соседей в «масштабной провокации». Ситуация осложняется тем, что граница между странами не демаркирована.

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