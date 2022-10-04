Ереван, 4 октября 2022, 15:00 — REGNUM Властям Армении пока не стоит торопиться выходить из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 4 октября заявил на брифинге спикер парламента республики Ален Симонян, отвечая на соответствующий вопрос.
«Я не хочу отвечать на этот вопрос, так как очень возможно, что ОДКБ вообще примет решение уйти из Армении. Если эта структура не выступает с должной реакцией, я остаюсь при своем мнении, что мы должны обстоятельно подумать», — сказал Симонян.
Он добавил, что в этом вопросе не нужно делать резких движений, прежде чем не появится понимание, как поступать дальше. Председатель парламента добавил, что на просьбу Армении о помощи в конфликте с Азербайджаном пока нет даже отрицательного ответа.
Симонян также сообщил, что 9 октября планирует посетить Москву и обсудить данные вопросы.
Напомним, с 13 по 14 сентября на границе Армении и Азербайджана шли бои. Ереван заявил об «атаке» на армянскую территорию. Баку обвинил соседей в «масштабной провокации». Ситуация осложняется тем, что граница между странами не демаркирована.
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