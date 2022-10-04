Вашингтон, 4 октября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Власти США исключили введение запрета или ограничений на экспорт природного газа в страны Европы, сообщает со ссылкой на источники 4 октября Reuters.

Wargaming.net Танкер СПГ

В марте президент США Джо Байден обязался поставить в страны Европы дополнительные $15 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ) после начала спецоперации РФ на территории бывшей УССР, и уже было поставлено больше, чем предполагалось.

По словам источников, дальнейший анализ Белого дома только укрепил поддержку нынешних поставок, хотя рост цен на энергию и более холодная, чем ожидалось, зима могут стать испытанием готовности Байдена продолжать этот курс. Как отметил один из американских чиновников, введение запрета серьезно не рассматривается.

Байден и его помощники готовятся к тому, что уставшие от инфляции американцы этой зимой будут платить большие счета за отопление домов. Запасы природного газа, основного топлива для отопления страны, находятся на исторически низком уровне после того, как американские компании в последние месяцы стали экспортировать рекордные объемы в Европу, чтобы компенсировать сокращение поставок и рост цен на европейские электростанции.

Чиновники Белого дома на фоне сильного роста инфляции изучили влияние на рынок ограничения экспорта энергоносителей для снижения потребительских цен и увеличения внутренних запасов. Но однако после такого анализа чиновники согласились с тем, что такой шаг был бы крайним и разрушил бы ключевые отношения с союзниками в Европе.

«Президент Байден взял на себя обязательство в марте, и мы от него отказываемся. Мы превзошли цель экспорта СПГ, поставленную президентом Байденом», — сказал высокопоставленный чиновник администрации, который указал на 30 млрд кубометров экспорта СПГ из США в ЕС с начала марта, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«И благодаря шагам, которые мы и наши партнеры предпринимаем, запасы газа в Европе находится на значительно более высоком уровне, чем в прошлом году. Остается еще много работы», — сказал чиновник.

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